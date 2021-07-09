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رسالة هامة من وزير التعليم قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة

الجمعة 09/يوليو/2021 - 10:13 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة الي طلاب الثانوية العامة وذلك قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة بساعات.

وقال الوزير: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة ٢٠٢٠-٢٠٢١:
أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الاجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر باذن الله.

وكانت قد كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن سبب بدء امتحانات الثانوية العامة لاول مرة الساعة ١٠ صباحا بدلا من ٩ صباحًا.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر جروب يوميات المعلم المصري علي الواتس آب: لاننا نطلب وجود اعضاء اللجان الساعة ٨ ص للتحضير للتعقيم ثم تواجد الطلاب الساعة ٩ ص للتسجيل والكشف على التابلت والكشف على الموبايل والتجهيز ثم الامتحان الساعة ١٠.

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