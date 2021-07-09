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إبراهيم عيسى: خيار الحل العسكري في أزمة السد الإثيوبي مطروح

الجمعة 09/يوليو/2021 - 10:17 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن خيار الحل العسكري أيًا كان شكله من ضمن السيناريوهات المطروحة لحل أزمة السد الإثيوبي.

وأضاف "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الجمعة، انه في حال إلزام مجلس الأمن إثيوبيا بالوصول إلى اتفاق ملزم فهذا لن يكون نهاية للأمر، مؤكدًا أنه من المهم التواصل مع بيوت التفكير والمراكز البحثية حتى نتأكد من فهمهم للموقف المصري حتى لا يتكرر موقف 30 يونيو.

وتابع "من الضار جدًا أن يسيء العالم فهمنا لأن سيكون لذلك كلفة عالية، الدولة المصرية دعمت علاقاتها مع الجهات الرسمية مع الدول لكنها لم تتواصل مع الإعلام الدولي، ويمكن أن نكسب الكثير في حال تموضع علاقاتنا الداخلية ولابد من إعادة تشكيل صوتنا في الخارج".

واستطرد "كان هناك قدر من الحياد والحياد السلبي من بعض الدول الأعضاء بمجل الأمن أمس، أنا على يقين أن الدولة المصرية ستتخذ قرارا مدروسا لكن هل درسنا رد الفعل في الإعلام الدولي"، مشيرًا إلى أن الاختلاف السياسي واجب لكن في اللحظة الوطنية التوحد الوطني أكثر وجوبا.

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