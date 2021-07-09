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صور من مسرحية "ابو العربي" للفنان هاني رمزي

الجمعة 09/يوليو/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
هبه احمذ
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بدأت منذ قليل مسرحية "أبو العربي" للفنان هاني رمزي، وافتتحت المسرحية بالنشيد الوطني، وشهد العرض حضوراً جماهيرياً كبيراً.

وشهدت المسرحية ظهور الفنان عمرو عبد العزيز والفنان حجاج عبد العظيم الذي يقترح عليه الزواج من داليا البحيري؛ لاعتقاده أن زوجها توفى لغيابه أربع سنوات عنهم وذلك للحصول على ميراثها، ثم دخلت الفنانة داليا البحيري التي ألقت التحية على كافة الحاضرين.

وتعالت ضحكات الحاضرين فور ظهور الفنان أحمد فتحي الذي ادهش الحاضرين بأفيهاته الرائعة

والجدير بالذكر أن مسرحية "أبو العربي" بطولة هاني رمزي، ليلى عز العرب، حجاج عبد العظيم، محمد جمعة، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من إخراج تامر كرم.
صور من مسرحية "ابو العربي" للفنان هاني رمزي
صور من مسرحية "ابو العربي" للفنان هاني رمزي
صور من مسرحية "ابو العربي" للفنان هاني رمزي
صور من مسرحية "ابو العربي" للفنان هاني رمزي
صور من مسرحية "ابو العربي" للفنان هاني رمزي
صور من مسرحية "ابو العربي" للفنان هاني رمزي

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