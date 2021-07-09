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اشتباكات بين أهالي قريتي "أم صالح والروضة" بالمنوفية (فيديو)

الجمعة 09/يوليو/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر
سناء عثمان
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اندلعت اشتباكات مسلحة اليوم الجمعة بين أهالي قريتي ام صالح والروضة بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية بسبب خلافات حول ملكية أرض مُتنازع عليها، ما دفع أمن المنوفية إلى إرسال الشرطة لوقف تلك الاشتباكات.

وقال شهود عيان إن هذه الاشتباكات اندلعت عندما عمد عدد من أهالي إحدى القريتين التحول إلى محاولة رسم الحدود الترابية بين القريتين دون الاتفاق مع أهالي القرية الأخرى.

وترجع أحداث الواقعة إلى قتل شقيقين أثناء تواجدهم في أرضهم الزراعيه غدرا بسلاح أبيض وذلك بسبب الجيرة في الأرض الزراعية.

تلقي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مستشفي بركه السبع بوصول كلا من سعيد مسعد زيان وشقيقه وليد أمين شرطة مصابين بجرح طعني بسلاح أبيض، ومقيمان بقرية ميت أم صالح التابعة لمركز بركة السبع.

وبالانتقال والفحص تبين وفاتهما عقب ساعات من دخولهما المستشفي نتيجة الطعن بسلاح أبيض نتيجة الخلاف علي أرض زراعية حيث يوجد نزاع مع جيرانهما في الأرض الزراعية بقرية الروضة حيث تعدى عليهما جارهما بسلاح أبيض أثناء عملهما في الأرض الزراعية في ساعة متأخرة من الليل.

تم نقلهما إلي المستشفي وسط غضب كبير ومطالبات بسرعة ضبط المتهمين، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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