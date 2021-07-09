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مندوب مصر بالأمم المتحدة: مناقشة قضية السد الإثيوبي بمجلس الأمن ظاهره رحمة وباطنه عذاب

الجمعة 09/يوليو/2021 - 10:21 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن قضايا المياه لا تناقش في مجلس الأمن، حيث أنها قضايا لها حساسية لأن كثير من الدول لها أزمات مماثلة، لافتا إلى أن التحرك المصري والتوجه لمجلس الأمن سيجعل شعوب دول تعاني من مثل المشاكل تضغط على دولها لمجلس الأمن.

وأشار "إدريس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مناقشة قضية السد الإثيوبي في مجلس الأمن ظاهره الرحمه وباطنه العذاب، لافتا إلى أن مناقشة هذه القضية يخلق زخما في مجلس الأمن، حيث أنها ليست قضية على الهامش.

وأضاف أن مشروع القرار التونسي هام، منوها بأنه ليس هناك مدة محددة للبت في القرار حيث أن الأمر يتعلق بمناقشة أعضاء المجلس للقرار.

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