مندوب مصر بالأمم المتحدة يكشف كواليس ما بعد جلسة مجلس الأمن بشأن السد الإثيوبي

كشف محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، تفاصيل ما حدث بعد انتهاء جلسة مجلس الأمن بخصوص السد الإثيوبي أمس.



وقال "إدريس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إنه ليس هناك قطيعة بيننا وبين الأشقاء في إثيوبيا، معلقا: "هناك تواصل المجاملة والتحيات".



وأضاف محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن توجه مصر والسودان لمجلس الأمن الهدف منه هو التوصل لإتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد.

