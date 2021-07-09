Advertisements

عاجل.. اسعار الذهب ترتفع من جديد خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة

الجمعة 09/يوليو/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
Advertisements

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات المسائية، اليوم الجمعة،  بقمية جنيه مقارنة عن التعاملات الصباحية مع استمرار اسعار الاوقية العالمية في الزيادة، 

 

وارتفع سعر الذهب عيار 18  ليسجل  674.5 جنيه، والذهب عيار 21 يسجل 787 جنيها للجرام، والذهب عيار 24 سجل 899.4 جنيه، الجنيه الذهب 6296 جنيها.

 وبهذه الزيادة الجديدة تكون اسعار الذهب ارتفعت اليوم بقيمة 5 جنيه مقارنة عن اسعار الامس الخميس.

 

 

 

 

ارتفع الذهب في تعاملات متقلبة الجمعة 9 يوليو ويتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي إذ تعززت جاذبية الملاذ الآمن للمعدن الأصفر بفعل مخاوف بشأن سلاسة دلتا سريعة الانتشار من كوفيد-19 وانخفاض في عوائد الخزانة الأميركية.

 

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1803.92 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:25 بتوقيت غرينتش، ليصعد 0.9% في الأسبوع. وزادت العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1802.10 دولار.

 

ونزلت عوائد الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى قرب أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر بينما ارتفع الدولار الأمريكي 0.1% صوب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة.

 

وما زالت المعنويات هشة في أسواق الأسهم الأوسع نطاقا إذ تهدد السلالة دلتا تعافي الاقتصاد العالمي، مما دفع الأسهم الآسيوية للانخفاض لأقل مستوى في شهرين.

 

وكشف محضر اجتماع الفدرالي الأميركي بشأن السياسات في يونيو حزيران الذي نُشر الأربعاء أنه بينما يُعتبر التعافي الاقتصادي "لم يتحقق بعد بصفة عامة"، فإن مسؤولي المجلس اتفقوا على أنهم يجب أن يكونوا على أهبة الاستعداد للتحرك إذا ارتفع التضخم أو تحققت مخاطر أخرى.

 

ويتعرض المعدن النفيس لضغوط جراء مخاوف بشأن تشديد وشيك للسياسة النقدية من جانب الفدرالي الأميركي، مما دفع الذهب للتراجع 7% في يونيو حزيران.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 2809.18 دولار للأونصة بينما استقر البلاتين عند 1075.02 دولار. وتراجعت الفضة 0.1% إلى 25.88 دولار وتتجه صوب انخفاض أسبوعي.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

زيادة جديدة في اسعار الذهب اسعار الذهب اليوم الجمعة اسعار الذهب

أخبار تهمك

بـ5 مليون دولار.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

5 مواجهات نارية.. تعرف على مباريات الأهلي المتبقية في شهر يوليو

منذ أقل من ساعة

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

إعلامي الإسباني يكشف موعد انضمام مبابي إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ حوالي 4 ساعات

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة ميسي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

منذ أقل من ساعتين

نيمار يوجه رسالة قوية إلى ميسي قبل نهائي كوبا أمريكا

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان ناري.. الأهلي يعرض ثلاثي الفريق للبيع

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الإتحاد الكولومبي يطالب بإيقاف نجم الأرجنتين

منذ أقل من ساعة

ميسي أولًا.. ترتيب هدافي كوبا أمريكا قبل النهائي المُرتقب

منذ أقل من ساعة

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الخميس 17-9-2020.. ارتفاع جديد بالمعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-4-2021.. المعدن الأصفر يوقف رحلة الصعود

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-5-2021 في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 22-5-2021

أسعار الذهب تهبط من ذروة 5 أشهر مع ارتفاع عوائد السندات

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2-6-2021.. المعدن الأصفر يقلص المكاسب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:52 م

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

09:01 م

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

05:58 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

07:16 م

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

06:02 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي