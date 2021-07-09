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السفير ماجد عبدالفتاح يكشف الخطوات المقبلة في ملف السد الإثيوبي

الجمعة 09/يوليو/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن انعقاد جلسة بمجلس الأمن للمرة الثانية بشأن السد الإثيوبي يؤكد على أهمية القضية، مشيرا إلى أن الجلسة كشفت أن هناك استعداد من الأمم المتحدة لدعم سير المفاوضات بين الأطراف الثلاث.

وأشار "عبدالفتاح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن تحرك مصر والسودان إلى مجلس الأمن جعل الرئيس الكونغولي يفكر في ضرورة أن يكون هناك موقف للاتحاد الأفريقي في هذه القضية.

وأضاف السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، أنه سيتم تكثيف الاتصالات مع أعضاء مجلس الأمن الفترة المقبلة لكشف المواقف المبطنة، منوها بأن قضية السد الإثيوبي ليست تنموية فقط بل لها جوانب أخرى تتعلق بحقوق الإنسان، معلقا: "نعمل على القضاء على ذريعة أنه موضوع تنموي لا يجب مناقشته في مجلس الأمن".

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد اتصالات أعلى من الأمم المتحدة، مضيفا: "إثيوبيا لا تريد أن يدخل أي طرف من المراقبيين الدوليين"، مشددا على أن العرب ليسوا ضد الأفارقة، ولابد من وع القضية في مكانها الصحيح، منوها بأن مجلس الأمن به تناقضات كثيرة

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