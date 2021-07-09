المفتي: نسعى لتبني مشروع قومي مصري لصك الأضاحي (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الدولة المصرية تسعى إلى تبني مشروعًا قوميًا لقضية صكوك الأضاحي يكون فيه تنسيق بين جميع المؤسسات التي تعمل على هذا الأمر.



وأضاف "علام" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الجمعة: "مسألة ذبح الأضاحي يمثل معضلة في المدن الكبرى من حيث عدم وجود المكان المهيئ لذبح الأضحية، ولا يوجد بيانات عن المحتاجين فيها ولذلك يتم إعطائها بشكل عشوائي".



وأشار إلى أن صك الأضحية يمثل توكيلًا لمؤسسة بتولي عملية الذبح وتوزيع اللحوم على مستحقيها كما فعلت المملكة العربية السعودية بعد إتلاف بعض الذبائح فيها وهو ما كان يترك أضرارًا صحية وبيئية وهو ما دفعها إلى أن يكون هناك مؤسسة الهدي التي تتولى ذبح الأضاحي عن السعوديين.



وتابع مفتي الجمهورية "نريد مشروع مصري عملاق في فكرة الأضاحي، من لا يستطيع أن يذبح بنفسه فليشتري صك مصري ونريد أن تكون هذه المؤسسة قومية ويكون لها سياسات محددة".

