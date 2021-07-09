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عرض تركي لرمضان صبحي

الجمعة 09/يوليو/2021 - 10:38 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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قام أحد وكلاء اللاعبين بترشيح رمضان صبحي جناح أيسر فريق بيراميدز، على نادي جالطا سراي التركي، والمحترف في صفوفه المهاجم مصطفى محمد لاعب الزمالك السابق.

وكشفت صحيفة "Takvim" التركية، أن هناك أحد الوكلاء الذين رشحوا اسم رمضان صبحي جناح بيراميدز، للإنضمام إلي جالطة سراي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت الصحيفة الشهيرة في تركيا، ان رمضان يريد العودة مرة أخرى إلي أوروبا، وسيوافق على الانتقال الى جالطا سراي، ومزامله مواطنه مصطفى محمد.

يذكر ان رمضان احترف فترة قصيرة في نادي ستوك سيتي الإنجليزي، ثم عاد مرة أخرى إلي الأهلي على سبيل الإعارة، لينتقل من النادي الإنجليزي إلي بيراميدز في صفقة انتقال نهائي.

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