العثور على جثة سيدة خلف السنترال السياحى بالغردقة

عثر أهالى منطقة السنترال السياحى بالغردقة على جثة سيدة متوفيه داخل شقتها في العقد الخامس، خلف السنترال السياحي بمدينة الغردقة.



تلقى اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بالعثور على جثة لسيدة بمنطقة خلف السنترال السياحى بمدينة الغردقة، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث.



تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام، وتم تشكيل فريق من البحث الجنائى وعمل التحريات اللازمة عن الواقعة، تم عمل محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



فيما أكد مصدر، أنه لاتوجد شبهه جنائية، طبقًا للكشف الظاهرى على السيدة.