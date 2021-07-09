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خبير: البحر الأحمر منطقة صانعة للثروات.. ويمر به 13% من التجارة العالمية

الجمعة 09/يوليو/2021 - 10:43 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد هشام بدوي، الخبير الاقتصادي، أن البحر الأحمر يمر به 13% من حجم التجارة العالمية، مشيرا إلى أن حجم التجارة التي مرت في البحر الأحمر بـ2.5 تريليون دولار عام 2019، ويمر به سنويًا 7% من الأسطول البحري العالمي.

وأكد"بدوي"، في حواره عبر سكايب مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" اليوم الجمعة على ضرورة تحول منطقة البحر الأحمر إلى منطقة صانعة للثروات.

وأضاف أن البحر الأحمر لا يصنع ثروة ولا يتم أي عملية تصنيع فيه، رغم أنه يمر به ثروة العالم، مؤكدًا أن التطورات الأخيرة ظهر به تمدد إيراني وتركي للدخول على خط البحر الأحمر، إلا أنه في 6 يناير 2020 تشكل منتدى الدول العربية والإفريقية التي تطل على البحر الأحمر.

وأوضح أن مصر تقود المنطقة في البحر الأحمر، ويجب النظر على أن البحر الأحمر بؤرة تنموية ليحدث به نهضة، مشيرًا إلى أن القيادات الصينية هم أكثر رؤية في البحر الأحمر، مبديا أمله في أن يؤسس التعاون رخاء اقتصادي وتنمية الدول على البحر الأحمر.

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العائد الاقتصادي لمنطقة البحر الاحمر البحر الاحمر

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