موسى: "جماعة محمد مرسي هي من قتلت السادات"

قال الإعلامي محمد موسى، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات قدم لمصر الكثير والكثير، وخاض بمصر حتى استقرت البلاد، وأعاد الأرض والعرض.



وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامجه "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك رئيس وطني يحكم مصر الآن هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأقل تكريم من الدولة المصرية للرئيس الراحل هو ما حدث في جنازة السيدة الراحلة جيهان السادات.



وتابع: "كان هناك شخص سمي أنه رئيس مصر ولكنه كان خائنًا، وجماعة المخلوع مرسي هي من قتلت الرئيس السادات".

