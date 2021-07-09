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عمرو أديب عن جلسة مجلس الأمن: "مندوب إثيوبيا بيستعبط.. وكلام روسيا ينقط"

الجمعة 09/يوليو/2021 - 10:43 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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ثمن الإعلامي عمرو أديب، كلمة وزير الخارجية سامح شكري أمس أمام جلسة مجلس الأمن بشأن السد الإثيوبي، لافتا إلى أن مصر نجحت في نقل القضية إلى المجتمع الدولي.

وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "سامح شكري راح عشان يقولهم اللي حصل واللي جرى.. وعشان يعرفوا إحنا وصلنا لفين"، منوها بأن كلمة مندوب إثيوبيا بأن "مصر لا تشبع" تأكيدا أن مصر لا تترك حقوقها.

وتابع، "مصر والسودان درجة حراراتهم في قضية السد الإثيوبي تصل إلى 90 درجة.. ولكن العالم درجة حرارته في نفس الملف 30 درجة"، لافتا إلى أن الكلمة التي كررها أغلب أعضاء المجلس "انخرطوا"، معلقا: "كلمة انخرطوا كلمة العصر.. مندوب إثيوبيا إمبارح كان بيستعبط، بيقولهم إحنا جايين نضيع وقتكم.. لا إحنا روحنا عشان مش عارفين نوصل لحل، وكلام مندوب روسيا ينقط".

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