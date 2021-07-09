شرطة هايتى تعتقل 19 شخصا يشتبه بتورطهم فى اغتيال رئيس البلاد

قالت الشرطة الوطنية فى هايتى، اليوم الجمعة، إنها احتجزت 19 من المشتبه فى تورطهم فى اغتيال رئيس هايتي، جوفينيل مويس، من بينهم 17 كولومبيا وأمريكيان من أصل هايتي، بحسب "روسيا اليوم" .









وجاء فى بيان شرطة هايتى عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعى أن "قوات الأمن الوطنية احتجزت 19 شخصا، من بينهم 17 كولومبيا وأمريكيان من أصل هايتي، يشتبه فى تورطهم فى اغتيال رئيس الجمهورية".









وقالت شرطة هايتي، أمس الخميس، إنه تم التعرف على 28 من المتورطين فى اغتيال رئيس البلاد، جوفينيل مويس، مشيرة إلى أن البحث مستمر عن 8 أشخاص هاربين.









وأضافت الشرطة إن الـ28 شخصا الذين تم التعرف عليهم ضمن المجموعة التى وقفت وراء عملية اغتيال مويس: 26 كولومبيا وأمريكيين، بحسب وكالة فرانس برس.









ويوم الأربعاء الماضي، أعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء فى هايتي، كلود جوزيف، اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس فى مقر إقامته الخاص.









وقال جوزيف، فى بيان، إن "مجهولين هاجموا سكن رئيس البلاد، جوفينيل مويس، خلال الليل وقتلوه بالرصاص، كما أصيبت السيدة الأولى خلال الهجوم".



