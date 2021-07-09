معلومات شيقة عن ببغاء المكاو "زاك".. اكتشفها

دخل ببغاء المكاو "زاك" قد دخل موسوعة جينيس عندما تمكن من تسجيل رقم قياسي بفتح 35 علبة مشروب غازي خلال دقيقة واحدة فقط! وكان ذلك عام 2012 في مدينة كاليفورنيا الأمريكية.





والمكاو هو اسم يطلق على مجموعة من الببغاوات الملونة، التي يعود أصلها إلى المكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، وتفضل معظم أنواع المكاو العيش في الغابات، لا سيّما الغابات الممطرة.



