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معلومات شيقة عن ببغاء المكاو "زاك".. اكتشفها

الجمعة 09/يوليو/2021 - 10:43 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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دخل ببغاء المكاو "زاك" قد دخل موسوعة جينيس عندما تمكن من تسجيل رقم قياسي بفتح 35 علبة مشروب غازي خلال دقيقة واحدة فقط! وكان ذلك عام 2012 في مدينة كاليفورنيا الأمريكية.

والمكاو هو اسم يطلق على مجموعة من الببغاوات الملونة، التي يعود أصلها إلى المكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، وتفضل معظم أنواع المكاو العيش في الغابات، لا سيّما الغابات الممطرة.

وما يميز المكاو هو المناقير الكبيرة الغامقة والذيل الطويل، إضافة إلى وجود بقع فاتحة اللون على وجهها لا يوجد عليها ريش أو يوجد بكثافة قليلة، وهذه البقع مميزة جدًا لدرجة أنها تعتبر بمثابة بصمات الأصابع عند المكاو، حيث لا يتطابق ببغائين بشكل هذه البقع.

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