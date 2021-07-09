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الأسهم الأمريكية تصل إلى مستويات غير مسبوقة مع نهاية تعاملات اليوم

الجمعة 09/يوليو/2021 - 10:49 م
بوابة الفجر
وكالات
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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة لمستويات غير مسبوقة عند الإغلاق اليوم الجمعة، إذ انتعشت أسهم القطاع المالي وقطاعات أخرى مرتبطة

بالاقتصاد بعد عمليات بيع أثارتها مخاوف النمو في وقت سابق من الأسبوع.

وقادت أسهم القطاع المالي على ستاندرد آند بورز مكاسب القطاع، تلتها أسهم الطاقة والمواد الخام والصناعة.

وبناء على بيانات غير رسمية، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 446.29 نقطة بما يعادل 1.3 بالمئة إلى 34868.22 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 48.44 نقطة أو 1.12 بالمئة إلى 4369.26 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 139.83 نقطة أو 0.96 بالمئة إلى 14699.61 نقطة.

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