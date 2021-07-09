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عمرو أديب يكشف توقعه لـ أزمة السد الإثيوبي

الجمعة 09/يوليو/2021 - 10:53 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن العالم لا يلتفت إلا للمصائب، لافتا إلى أن أحداث جلسة مجلس الأمن أمس تعد انتصار للدبلوماسية المصرية، وادركنا مواقف العالم، مضيفا: "العالم في المرحلة القرمزية.. وإحنا في المرحلة الحمراء".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن الروس والأمريكان والصينين "ريحوا دماغهم" في قضية السد الإثيوبي، منوها بأن الطرف الإثيوبي لا يريد توقيع عقد إتفاق ملزم "عشان يعمل اللي هو عايزه".

ونوه بأن حجم سد الروصيرص انخفض للنصف، مضيفا أن قضية سد النهضة ليست قضية مياه فقط، ولكنها قضية أمن ووجود، ولهذا الأمر ليس سهلا بالنسبة لمصر، متابعا أن كل حلول أزمة السد الإثيوبي "مُرة".

وأشار إلى أن مصر ليس لديها مشكلة ضد بناء السد، ولكن الأزمة في تنظيم عملية ملء وتشغيل السد، متوقعا أننا سندخل جولة مفاوضات جديدة مع الجانب الإثيوبي.

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