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عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

الجمعة 09/يوليو/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أغلق مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ملف التعاقد مع هدف بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، طالب إدارة ناديه بالتحرك مجددًا لضم الأوروجوياني جاستين سيرينو لاعب صن داونز الجنوب إفريقي، بالموسم الجديد. 

وجاء رفض النادي الأهلي التفاوض مرة أخرى مع اللاعب، خاصةً في ظل تقدمه في السن، فضلًا عن القيمة المادية الخيالية المطلوبة من ناديه للموافقة على رحيله.

من ناحية أخرى يواصل الأهلي استعداداته لمواجهة مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

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موسيماني الري المصري الدوري المصري الاهلي

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