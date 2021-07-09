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عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية
الجمعة 09/يوليو/2021 - 10:57 م
محمد الصو
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أغلق مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ملف التعاقد مع هدف بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، طالب إدارة ناديه بالتحرك مجددًا لضم الأوروجوياني جاستين سيرينو لاعب صن داونز الجنوب إفريقي، بالموسم الجديد.
وجاء رفض النادي الأهلي التفاوض مرة أخرى مع اللاعب، خاصةً في ظل تقدمه في السن، فضلًا عن القيمة المادية الخيالية المطلوبة من ناديه للموافقة على رحيله.
من ناحية أخرى يواصل الأهلي استعداداته لمواجهة مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.
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