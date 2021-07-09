عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

أغلق مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ملف التعاقد مع هدف بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، طالب إدارة ناديه بالتحرك مجددًا لضم الأوروجوياني جاستين سيرينو لاعب صن داونز الجنوب إفريقي، بالموسم الجديد.





وجاء رفض النادي الأهلي التفاوض مرة أخرى مع اللاعب، خاصةً في ظل تقدمه في السن، فضلًا عن القيمة المادية الخيالية المطلوبة من ناديه للموافقة على رحيله.



