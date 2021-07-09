تفاصيل العثور على جثة سيدة خلف السنترال السياحى بالغردقة

قال مصدر أمني بمحافظة البحر الأحمر، أن جثة السيدة التي تم العثور عليها، خلف السنترال السياحى بالغردقة، هى لممرضة تعيش بمفردها داخل مسكنها.



وأضاف المصدر ل "لفجر"، أن السيدة متوفية منذ يومين، لافتًا عندم ظهرت رائحة كريهة فى محيط مسكن السيدة مما دفع أهالى المنطقة بإبلاغ الشرطة، وعقب وصول الشرطة تبين أن السيدة متوفية منذ يومين، وأكد الكشف المبدئي أن الوفاة طبيعية ومن المؤكد صدور تصريح الدفن خلال ساعات قليلة.



كان عثر أهالى منطقة السنترال السياحى بالغردقة، علي جثة سيدة متوفيه داخل شقتها في العقد الخامس،خلف السنترال السياحي بمدينة الغردقة.



تلقى اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بالعثور على جثة لسيدة بمنطقة خلف السنترال السياحى بمدينة الغردقة، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث.



تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام، وتم تشكيل فريق من البحث الجنائى وعمل التحريات اللازمة عن الواقعة، تم عمل محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

