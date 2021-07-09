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باحث مصري: سلالة "دلتا" ستكون الأكثر انتشارًا في الموجة الرابعة

الجمعة 09/يوليو/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الدكتور أحمد عبد الله، الباحث المصري، تفاصيل مشاركته في التجارب السريرية لعلاج هولندي جديد لمضاعفات فيروس كورونا والذي تم نشره في مجلة "لانسيت" العلمية.

وقال "عبد الله" في حواره مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة، إن هذا العلاج دخل الآن في مرحلة الاعتماد بعد حصوله على موافقة لجنة في الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أنه حاول عرض هذا العلاج على اللجنة العلمية لفيروس كورونا برئاسة الدكتور حسام حسني ليتم تجربته في مستشفيات في مصر، ولكن كان هناك صعوبة في اللوجيسيات.

وفي ذات سياق منفصل أكد أن سلالة "دلتا" شديدة الانتشار وسريعة العدوى بين الناس، وتكمن صعوبتها في أنها تسبب تدهورًا سريعًا في حالة المريض.

وأشار إلى أنه يتوقع أن تكون هذه السلالة وصلت إلى مصر، ولكنه غير متأكد من وصولها من عدمه ولكنها ستكون الأكثر انتشارًا في الموجة الرابعة.

وأوضح أن انتشار هذه السلالة هو ما اضطر شركة فايزر لإعطاء جرعة ثالثة للذين يحصلون على اللقاح لمواجهة سلالة دلتا ولاسيما أن اللقاح يأتي بنتيجة ويقلل دخول المستشفيات.

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