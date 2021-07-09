تعرف على معلق مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2021

يستضيف استاد "ماراكانا" الشهير المباراة النهائية للنسخة الحالية من بطولة كوبا أمريكا 2021، والتي ستجمع بين منتخبي الأرجنتين والبرازيل، في مباراة مثيرة ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة حول العالم.

تقام مباراة نهائي كوبا أمريكا 2021 بين الأرجنتين والبرازيل فجر الأحد المقبل، في تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة، والثالثة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، على استاد "الماراكانا" بالبرازيل.





وتم تعيين المعلق التونسي “رؤوف خليف” ليتولى مهمة التعليق والآداء الصوتي على أحداث المباراة، والتي ستذاع حصريا عبر قناتي beIN Sports MAX 5,6، حيث تمتلك مجموعة قنوات بي ان سبورت وبشكل حصري حقوق البث الحي والمباشر لكافة مباريات مسابقة كوبا أمريكا في نطاق الشرق الاوسط وشمال إفريقيا.



