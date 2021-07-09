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تعرف على معلق مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2021
الجمعة 09/يوليو/2021 - 10:59 م
علاء خليف
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يستضيف استاد "ماراكانا" الشهير المباراة النهائية للنسخة الحالية من بطولة كوبا أمريكا 2021، والتي ستجمع بين منتخبي الأرجنتين والبرازيل، في مباراة مثيرة ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة حول العالم.
تقام مباراة نهائي كوبا أمريكا 2021 بين الأرجنتين والبرازيل فجر الأحد المقبل، في تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة، والثالثة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، على استاد "الماراكانا" بالبرازيل.
وتم تعيين المعلق التونسي “رؤوف خليف” ليتولى مهمة التعليق والآداء الصوتي على أحداث المباراة، والتي ستذاع حصريا عبر قناتي beIN Sports MAX 5,6، حيث تمتلك مجموعة قنوات بي ان سبورت وبشكل حصري حقوق البث الحي والمباشر لكافة مباريات مسابقة كوبا أمريكا في نطاق الشرق الاوسط وشمال إفريقيا.
منتخب الأرجنتين حصد لقب بطولة كوبا أمريكا 14 مرة طوال تاريخه، بينما توج المنتخب البرازيلي باللقب 9 مرات فقط.
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