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لماذا ارتفعت اسعار النفط من جديد خلال تعاملات اليوم الجمعة

الجمعة 09/يوليو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
وكالات
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ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي اليوم الجمعة، وذلك في رد فعل من السوق حيال انخفاض المخزونات الأميركية.


كما تدعمت السوق بمؤشرات على طلب آسيوي قوي من كل من الصين والهند.


وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.49 دولار بما يعادل اثنين بالمئة إلى 75.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 1712 بتوقيت جرينتش.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.67 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 74.60 دولار للبرميل.
وقال فيل فلين كبير المحللين في برايس فيوتشرز جروب بشيكاجو "السوق تشرع في التعامل مع الانخفاض التاريخي في مخزونات النفط الأميركية والآفاق الباهتة لعودة النفط الإيراني إلى السوق".
ومع ذلك، تتجه أسعار كلا الخامين القياسيين لإنهاء الأسبوع دون تغير يذكر، بالرغم من حدوث تقلبات يومية كبيرة. وضغط على الأسعار
انهيار محادثات في بداية الأسبوع بشأن الإنتاج بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+.
وفي الولايات المتحدة، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الخميس إن مخزونات الخام والبنزين انخفضت، بينما بلغ الطلب على
البنزين أعلى مستوياته منذ 2019، مما يشير إلى تزايد قوة الاقتصاد.
كبحت المكاسب في أسعار النفط مخاوف من أن أعضاء مجموعة أوبك+ قد يشعرون بالإغراء للتخلي عن قيود الإنتاج التي اتبعوها خلال
الجائحة بسبب انهيار محادثات بين السعودية والإمارات وهما منتجان كبيران للخام.
والحليفان الخليجيان في أوبك على خلاف بشأن اتفاق مقترح من شأنه ضخ المزيد من النفط في السوق.
وقالت مصادر بأوبك+ لرويترز يوم الأربعاء إن روسيا تسعى للتوسط للمساعدة في إبرام اتفاق لزيادة الإنتاج. وقال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة أجرت محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولين في السعودية والإمارات.


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