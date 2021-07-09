صابرين تنعى السيدة جيهان السادات

حرصت الفنانة صابرين، على نعى السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ88 عاما.





وكتبت صابرين عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام ": "إنا لله وإنا اليه راجعون خبر حزين اللهم ارحمها وأدخلها فسيح جناتك خالص العزاء لجميع الأسرة #جيهان_السادات".





يذكر أن قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات السيدة جيهان السادات توفيت اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 88 عاما.





وتم تشييع جثمان السيدة جيهان السادات، مساء اليوم الجمعة، ودفنها بالنصب التذكارية للجندي المجهول إلى جانب زوجها الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد مراسم الجنازة العسكرية التي أقيمت لها.

