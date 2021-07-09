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تعرف على تفاصيل مشاركة أول نائبة برلمانية في أولمبياد طوكيو

الجمعة 09/يوليو/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أعربت الدكتور هادية حسني، النائبة البرلمانية بطلة الريشة الطائرة المشاركة في أوليمبياد طوكيو، عن فخرها بمشاركتها في الأولمبياد ووصولها للمرة الثالثة كأول برلمانية تلعب في اولمبياد طوكيو 2020.

وقالت "هادية" في حوارها مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة إن هناك بعض الترشيحات بإمكانية قيامي بحمل علم مصر، مضيفة "هذا سيكون شرف ليا كبير وأتمنى أن يحدث".

وأضافت "أحاول التوفيق بين الرياضة وعملي في البرلمان وأبحاثي للحصول على الدكتوراه في سرطان الثدي لإفادة المرضى، وبعد الأولمبياد سأركز بشكل أكبر على استكمال الأبحاث".

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