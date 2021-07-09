رابطة الأهلي بفلسطين تدعم الفريق قبل نهائي دوري الأبطال

قامت رابطة حب الأهلي المصري يجمعنا بفلسطين، بدعم المارد الأحمر، قبل مواجهة نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم السابع عشر من شهر يوليو الجاري على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي البطولة القارية، بعدما تخطى عقبة الترجي التونسي بالفوز ذهابا وإيابا، في المقابل تأهل كايزر تشيفز بعد فوزه على الوداد المغربي.

ويسعى الأهلي للفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي، بعد تتويجه باللقب السابق على حساب غريمة التقليدي الزمالك، والعاشرة في تاريخه كأكثر الفرق تتويجا باللقب.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.