Advertisements

رابطة الأهلي بفلسطين تدعم الفريق قبل نهائي دوري الأبطال

الجمعة 09/يوليو/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

قامت رابطة حب الأهلي المصري يجمعنا بفلسطين، بدعم المارد الأحمر، قبل مواجهة نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم السابع عشر من شهر يوليو الجاري على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

 

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي البطولة القارية، بعدما تخطى عقبة الترجي التونسي بالفوز ذهابا وإيابا، في المقابل تأهل كايزر تشيفز بعد فوزه على الوداد المغربي.

 

 

ويسعى الأهلي للفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي، بعد تتويجه باللقب السابق على حساب غريمة التقليدي الزمالك، والعاشرة في تاريخه كأكثر الفرق تتويجا باللقب.

 

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

أخبار تهمك

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

فرمان ناري.. الأهلي يعرض ثلاثي الفريق للبيع

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بـ5 مليون دولار.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الإتحاد الكولومبي يطالب بإيقاف نجم الأرجنتين

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة ميسي الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

إعلامي الإسباني يكشف موعد انضمام مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 46 دقيقة

بفرمان من إيهاب جلال.. الإسماعيلي يتحرك لضم ساحر الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ أقل من ساعتين

نيمار يوجه رسالة قوية إلى ميسي قبل نهائي كوبا أمريكا

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:57 م

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

09:52 م

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

09:01 م

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

05:58 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

07:16 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي