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بعد ظهورها كموديل فى كليبه.. تصرف غريب من هدي المفتي تجاه الهضبة

الجمعة 09/يوليو/2021 - 11:38 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أثارت الفنانة هدى المفتي، الجدل وتصدرت ال (تريند) على محرك جوجل، وذلك بعد مشاركتها في كليب أغنية الدنيا بترقص كموديل بجوار النجم عمرو دياب.


فوجيء الجمهور بعدم متابعة هدى المفتى لحساب الهضبة على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، وبالبحث في قائمة المتابعين بحساب هدى المفتي الرسمي بتطبيق انستجرام، تبين إنها تتابع 1581 حسابًا، وليس من ضمنهم الهضبة.

يذكر أن الفنانة هدى المفتي شاركت في فيديو كليب أغنية الدنيا بترقص كموديل، وتم تصويرها على أحد شواطيء الساحل الشمالي.

وكان الهضبة قد طرح فجر اليوم الجمعة فيديو كليب أغنية "الدنيا بترقص" والتي تعد أول أغانيه في صيف 2021.

الأغنية من كلمات ملاك عادل، لحن محمد يحيى ، توزيع أحمد إبراهيم ، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس ، وإخراج طارق العريان

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