ماجدة الرومي تنعى وفاة جيهان السادات

نعت الفنانة ماجدة الرومي وفاة جيهان السادات من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وكتبت "الرومي" قائله: "رحلت اليوم سيّدةٌ مميّزة ولكنّها بَقيت مُكرّمة في أرض ٍمُكرّمة.

أحرّ التعازي لسيادة الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي والسيّدة عقيلته وللشعب المصري الشقيق برحيل السيّدة جيهان السادات التي حملت راية الثقافة والسلام ودافعت عن حقوق المرأة وكرامتها".



يذكر أن جيهان السادات رحلت عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز ال88 عاما.