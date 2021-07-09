مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام: يجب تغيير قواعد اللعب مع الإثيوبيين

قالت الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إثيوبيا تخطط لبيع المياه في المنطقة لذلك تعنتت في حل أزمة سد النهضة.



وأضافت "الطويل"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أن هناك رعونة إثيوبية، وتحاول الاتجاه للهمينة، مؤكدة أن الهيمنة تشكل خطرًا كبيرًا على دول الجوار، متابعة: "إثيوبيا تخطط لاستخدام مياه نهر النيل كمصدر للثروة مثل البترول".



واستكملت: "مصر تعاملت مع الإثيوبين بمنطق الإحتواء والتعاون، ولكن لا يوجد رغبة إثيوبية، ولذلك يجب تغيير قواعد اللعبة بأي طريقة من الطرق".

