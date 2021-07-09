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صابرين تنعى وفاة السيدة جيهان السادات بهذه الطريقة

الجمعة 09/يوليو/2021 - 11:56 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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نعت الفنانة صابرين وفاة السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل أنور السادات وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت صابرين قائله: "إنا لله وإنا اليه راجعون خبر حزين اللهم ارحمها وأدخلها فسيح جناتك خالص العزاء لجميع الاسره #جيهان_السادات".

يذكر أن السيدة جيهان السادات رحلت عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز ال88 عاما وأقيمت لها جنازة عسكرية في منطقة المنصة بمدينة نصر.

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