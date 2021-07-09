صابرين تنعى وفاة السيدة جيهان السادات بهذه الطريقة

نعت الفنانة صابرين وفاة السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل أنور السادات وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتبت صابرين قائله: "إنا لله وإنا اليه راجعون خبر حزين اللهم ارحمها وأدخلها فسيح جناتك خالص العزاء لجميع الاسره #جيهان_السادات".



يذكر أن السيدة جيهان السادات رحلت عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز ال88 عاما وأقيمت لها جنازة عسكرية في منطقة المنصة بمدينة نصر.