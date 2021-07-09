مفتي الجمهورية: العشر الأوائل من ذي الحجة أيام مفضلة عند الله (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن العشر الأوائل من ذي الحجة تبدأ من رؤية شهر من ذي الحجة، مطالبا المسلمين باقتناص هذه الفرصة.



وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على فضائية صدى البلد، أن العشر الأوائل من ذي الحجة أيام فيها رحمات وبركات وهي أيام مفضلة عند الله سبحانه والتعالي والذي أقسم بالأيام العشر.



وواصل أن الأجر والثواب يضاعف في الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة وينبغي على المسلمون أن يكثروا من الأعمال الحسنة في هذه الأيام.



وتابع مفتي الجمهورية "ليس هناك أيام للعمل الصالح أفضل من العشر الأوائل من ذي الحجة والإسلام يحثنا دائمًا على أن تكون أعمالنا في الخير".

