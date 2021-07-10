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عمرو أديب ناعيا جيهان السادات: "سيدة تاريخية.. واقرأوا كتب عادل حمودة عنها"

السبت 10/يوليو/2021 - 03:29 ص
جيهان السادات
جيهان السادات
هدى عبدالرازق
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نعى الإعلامي عمرو أديب، وفاة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التي وافتها المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 88 عاما، قائلا: "نحتاج لكتب عن هذه السيدة".

وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن ما قامت به الدولة المصرية اليوم تجاه أرملة الرئيس الراحل السادات ينم عن رقي وحضارة واحترام، ولأول مرة تقام جنازة عسكرية لسيدة، لافتًا إلى أن منح جيهان السادات وسام الكمال يؤكد أن مصر تكرم رجالها ونسائها، وأن من يخدم البلد مصر لا تنساه.

ووصف جيهان السادات بـ"السيدة التاريخية، وأم الأبطال"، مضيفا: "اقرأوا كتب الكاتب الصحفي عادل حمودة عن السيدة جيهان عشان تعرفوا التاريخ، والدور الذي قامت به".

وأضاف: "جيهان السادات جدعة، ويا زين ما ربت، وتستحق تكريم الدولة لها"، لافتا إلى أنه طلب منها في إحدى المرات أن تأتي للاستديو لإجراء مقابلة معها، ووافقت فورًا، معلقا: "ساندتني"، مقترحا تقديم عمل فني عنها.

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وفاة جيهان السادات مصر عمرو آديب عادل حمودة

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