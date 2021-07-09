برفقة نور اللبنانية وشيرين رضا.. مصطفى قمر على متن مركب

شارك الفنان مصطفى قمر، جمهوره ومحبيه عبر حسابه بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة صور له.



وظهر مصطفى قمر في نهر النيل علي متن مركب، برفقة الفنانة اللبنانية نور والفنانة شيرين رضا وعلق قائلا "شيرين ونور صديقاتي وأخواتي الراقيين جدا".



يذكر أن آخر أعمال مصطفى قمر، مسلسل فارس بلا جواز، شاركه في البطولة طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، محمد ثروت، سليمان عيد، رندا عبدالسلام"، وضيوف شرف، منهم “سوسن بدر، نور قدري، مي كساب، عائشة عثمان، هنا شيحة، داليا مصطفى، هيدي كرم، ويزو، مي سليم، هنادي مهنا، أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، داليا البحيري، بشرى، أوس أوس، تيام مصطفى قمر، صلاح عبدالله”، تأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام