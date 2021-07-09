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رئيس وزراء بريطانيا يدرس منح إجازة حال تتويج إنجلترا بلقب اليورو

الجمعة 09/يوليو/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
وكالات
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يدرس رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، منح يوم عطلة رسمية في أغسطس المقبل، حين تكون القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد قد تم رفعها، حال توجت إنجلترا بكأس الأمم الأوروبية يوم الأحد المقبل.

 

ووفقا لما ذكرته صحيفة (ذا صن) فإن الحكومة البريطانية تخطط لمنح هذه العطلة حتى يتمكن المشجعون من الاحتفال بفوز منتخب "الأسود الثلاثة" المحتمل دون الحاجة إلى التقيد بالإجراءات الحالية المفروضة بسبب الجائحة، والتي سيتم رفعها في إنجلترا في 19 يوليو/تموز.

 

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تأجيل الموكب المحتمل في الشوارع مع اللاعبين الإنجليز إلى ما بعد 19 يوليو/تموز، الذي تشير إليه وسائل الإعلام باسم "يوم الحرية".

 

وتأتي هذه المعلومات بعدما وقع حوالي 300 ألف مشجع إنجليزي على عريضة تطالب الحكومة بإجازة رسمية يوم الإثنين إذا فازت إنجلترا على إيطاليا في المباراة النهائية لليورو.

 

وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى ثمانية ملايين شخص لن يذهبوا إلى العمل يوم الإثنين بعد أن طلبوا بالفعل يوم عطلة للتعافي من الاحتفالات المتوقعة في حالة فوز المنتخب.

 

حتى أن رئيس الوزراء، في تصريحات موجزة للصحافة، طالب الشركات بالتفهم إذا تأخر العمال عن وظائفهم يوم الإثنين.

 

وتطمح إنجلترا للفوز بأول بطولة كبيرة منذ أن توجت بمونديال 1966.

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