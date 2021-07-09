أفغانستان تطلب العون من روسيا والصين والهند لمواجهة توسع طالبان

دعا مستشار الرئيس الأفغاني لشؤون الأمن القومي، حمدالله مهيب، اليوم الجمعة، الصين والهند وروسيا إلى تقديم المساعدة الفنية لقوات الدفاع والأمن في بلاده من أجل مكافحة الإرهاب.





وقال محب عبر قناة "روسيا 24": "ندعو الشركاء الخارجيين لمساعدة قوات الدفاع والأمن في محاربة الإرهاب، نرحب بالدعم الفني من جميع الشركاء الخارجيين، بطبيعة الحال من الصين والهند وروسيا".





وأشار مهيب إلى أن أي مساعدة خارجية لا يجب أن تؤدي إلى التدخل في شؤون البلاد، مضيفا: "نحن لا نحتاج إلى استبدال قوة عظمى بأخرى، ولا يمكن تحقيق الاستقرار إلا إذا تعاونا مع الجميع في المنطقة وخارجها".





تشهد أفغانستان، مواجهات ضارية، بين القوات الحكومية ومسلحي حركة طالبان، والذين استولوا على مناطق كبيرة في المناطق الريفية وشنوا هجوما على المدن الكبيرة.





يأتي التصعيد وسط انسحاب القوات الأمريكية، الذي وعدت واشنطن بإكماله بحلول 11 سبتمبر القادم، إلى جانب انسحاب باقي قوات حلف "الناتو".