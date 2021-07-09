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انفجار هائل شمال العاصمة الإيرانية طهران
الجمعة 09/يوليو/2021 - 11:33 م
وكالات
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أكدت السلطات الإيرانية، مساء الجمعة، سماع دوى انفجار كبير شمال العاصمة طهران.
وقال المتحدث باسم دائرة الإطفاء فى المدينة، جلال ملكين فى تصريح صحفي: "تلقينا تقارير حول سماع دوى انفجار كبير فى طهران وتم إرسال رجال إنقاذ وإطفاء إلى المكان".
وأفادت وكالة "فارس" بأن صوت انفجار دوى كذلك في مناطق غرب طهران.
متداول.. مشاهد أولية لانفجار هز العاصمة الإيرانية #طهران قبل قليل pic.twitter.com/6ojwWJVSRR— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 9, 2021
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