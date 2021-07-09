انفجار هائل شمال العاصمة الإيرانية طهران

أكدت السلطات الإيرانية، مساء الجمعة، سماع دوى انفجار كبير شمال العاصمة طهران.

وقال المتحدث باسم دائرة الإطفاء فى المدينة، جلال ملكين فى تصريح صحفي: "تلقينا تقارير حول سماع دوى انفجار كبير فى طهران وتم إرسال رجال إنقاذ وإطفاء إلى المكان".





وأفادت وكالة "فارس" بأن صوت انفجار دوى كذلك في مناطق غرب طهران.



