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انفجار هائل شمال العاصمة الإيرانية طهران

الجمعة 09/يوليو/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
وكالات
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 أكدت السلطات الإيرانية، مساء الجمعة، سماع دوى انفجار كبير شمال العاصمة طهران.
وقال المتحدث باسم دائرة الإطفاء فى المدينة، جلال ملكين فى تصريح صحفي: "تلقينا تقارير حول سماع دوى انفجار كبير فى طهران وتم إرسال رجال إنقاذ وإطفاء إلى المكان".

وأفادت وكالة "فارس" بأن صوت انفجار دوى كذلك في مناطق غرب طهران.

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