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آخر تطورات تجديد عقد معلول مع الأهلي
الجمعة 09/يوليو/2021 - 11:34 م
غدير أحمد
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قرر جهاز الكرة بالنادى الأهلى، بشكل رسمى تأجيل مفاوضات تجديد عقد الدولي التونسى على معلول، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأرل، إلى ما بعد الإنتهاء من نهائى دورى أبطال إفريقيا.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن على معلول أبلغ إدارة النادى الأهلي برغبته فى البقاء والاستمرار، لاسيما أنه يوجد تمسك من جانب القلعة الحمراء باستمراره وتجديد عقده.
ولم يفرض على معلول أي شروطه على إدارة النادي الأهلي، ولم يطلب الحصول على مليون و800 ألف دولار فى الموسم لتجديد عقده.
وجاء تأجيل مفاوضات الدولي التونسى على معلول سيكون عقب نهائى دورى أبطال إفريقيا، من أجل توفير أكبر قدر من التركيز خلال الفترة الصعبة الحالية.
وحقق النادي الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره المقاولون العرب بثنائية نظيفة خلال المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس، بإستاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الـ26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.
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