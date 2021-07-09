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آخر تطورات تجديد عقد معلول مع الأهلي

الجمعة 09/يوليو/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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قرر جهاز الكرة بالنادى الأهلى، بشكل رسمى تأجيل مفاوضات تجديد عقد الدولي التونسى على معلول، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأرل، إلى ما بعد الإنتهاء من نهائى دورى أبطال إفريقيا. 

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن على معلول أبلغ إدارة النادى الأهلي برغبته فى البقاء والاستمرار، لاسيما أنه يوجد تمسك من جانب القلعة الحمراء باستمراره وتجديد عقده.

ولم يفرض على معلول أي شروطه على إدارة النادي الأهلي، ولم يطلب الحصول على مليون و800 ألف دولار فى الموسم لتجديد عقده.

وجاء تأجيل مفاوضات الدولي التونسى على معلول سيكون عقب نهائى دورى أبطال إفريقيا، من أجل توفير أكبر قدر من التركيز خلال الفترة الصعبة الحالية.


وحقق النادي الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره المقاولون العرب بثنائية نظيفة خلال المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس، بإستاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الـ26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

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