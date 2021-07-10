وزيرة الصحة تكشف حقيقة وصول متحور دلتا إلى مصر

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الشهر القادم سيشهد توسع أكبر في عملية تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، منوهة بأن انخفاض أعداد الإصابات فرصة لزيادة الاحتياطي من اللقاحات والتوسع في عملية التطعيم.



وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الوضع الوبائي في مصر آمن، وأعداد الإصابات والوفيات في أقل مستوى له، منوهة بأنه لم يتم رصد متحور دلتا بلس في مصر حتى الآن.



ولفتت وزيرة الصحة، إلى أن عدم وصول متحور دلتا إلى مصر حتى الآن لا يعني أنه لن يأتي، حيث أنه وصل إلى 100 دولة حول العالم، ولكن تأخر وصوله فرصة للتوسع في عملية التلقيح، خاصة حال مواجهة مصر موجة جديدة والتي وإن حدثت ستكون في سبتمبر المقبل.

