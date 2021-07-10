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ستظل رمز المرأة المصرية.. يسرا تنعي جيهان السادات

السبت 10/يوليو/2021 - 12:17 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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حرصت الفنانة يسرا، على نعى السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ88 عاما.


وكتبت يسرا عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام ": "إنا لله وإنا إليه راجعون
السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل أنور السادات في ذمة الله.


وتابعت" فقدت مصر رمزا من رموز سيدات مصر التي كانت وستظل رمزا للمرأة المصرية الأصيلة كانت أم عظيمة لأبنائها و أحفادها و سندا لزوجها، كان من حظي أن تربطنا صداقة لكي أراها و أتعامل معها عن قرب.


واختتمت "ست في منتهى الرقي والاحترام .. رحمة الله على هذه الروح الطاهرة النقية.. تغمدها الله بواسع رحمته و أسكنها فسيح جناته و ألهم العائلة الصبر والسلوان خالص عزائي للأبناء و العائلة جميعا.".


وتوفيت قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات السيدة جيهان السادات بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 88 عاما.

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