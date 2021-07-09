الاسهم الاوروبية تسجل افضل اداء يومي لها في شهرين

فزت الأسهم الأوروبية بأكثر من واحد بالمئة اليوم، مسجلة أفضل يومي لها في شهرين، وماحية كل خسائر هذا الأسبوع، إذ سعى المستثمرون لاقتناص صفقات بعد واحدة من أسوأ عمليات البيع هذا العام على خلفية مخاوف بشأن الانتعاش الاقتصادي العالمي.





وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3 بالمئة، مع صعود قطاعات كانت قد تضررت في وقت سابق من الأسبوع مثل شركات صناعة السيارات والتعدين اللذين سجلا أربعة بالمئة و3.4 بالمئة على الترتيب. وحقق قطاع التعدين أفضل أداء يومي له في شهرين.



وارتفعت الأسهم الفرنسية بأكبر قدر في أربعة أشهر، إذ صعدت 2.1 بالمئة، وقادت المكاسب بين البورصات الأوروبية الرئيسية.





وارتفعت أسهم البنوك 2.4 بالمئة، لكنها كانت الأكثر تضررا هذا الأسبوع مع انخفاض عائدات السندات الحكومية.





و أثارت الزيادة الجديدة في حالات الإصابة بكوفيد-19 والبيانات الاقتصادية الأمريكية والصينية المخيبة للآمال مخاوف بشأن قوة التعافي، ورفعت عائدات السندات ودفعت ستوكس 600 للنزول 1.1 بالمئة على مدار الأسبوع إلى أن أدت مكاسب يوم الجمعة إلى محو تلك الخسائر.