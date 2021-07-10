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وزيرة الصحة تكشف عن توجيهات السيسي بشأن دعم تونس
السبت 10/يوليو/2021 - 02:39 ص
هدى عبدالرازق
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عقبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على انهيار المنظومة الصحية في تونس بسبب فيروس كورونا، مؤكدة دعم مصر للقطاع الطبي فيها.
وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه تم تجهيز طيارتين تحتويان على 31 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضافت وزيرة الصحة: "إن شاء الله الموجة تعدي على خير، ونحن يد بيد مع تونس"، لافتة إلى أن القطاع الطبي في تونس من أقوى القطاعات الطبية في شمال إفريقيا.
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