وزيرة الصحة تكشف عن توجيهات السيسي بشأن دعم تونس

عقبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على انهيار المنظومة الصحية في تونس بسبب فيروس كورونا، مؤكدة دعم مصر للقطاع الطبي فيها.





وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه تم تجهيز طيارتين تحتويان على 31 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



