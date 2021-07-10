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مفتي الجمهورية يكشف عن شروط وأحكام الأضحية الصحيحة (فيديو)

السبت 10/يوليو/2021 - 06:15 ص
شوقي علام مفتي الجمهورية
شوقي علام مفتي الجمهورية
شيماء حسن
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، مضيفًا أنها سنة مؤكدة للقادر عند جماهير أهل العلم، وفي قول للبعض منهم كالحنفية هي واجبة للمستطيع.

وتابع "علام" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، أن شعيرة الأضحية تأتي كقبس من أنوار سيدنا إبراهيم عليه السلام وامتداد لتاريخ التضحية النبيلة في سبيل الحق والدين، وهي سنة مؤكّدة على المُفتَى به في دار الإفتاء المصرية وشرطها الاستطاعة.

وأضاف أن من شروط الأضحية نضوج الذبيحة، ومن مسلك الصحابة والسنة النبوية نستطيع أن نفهم أن سِن الأضحية معللة بأن تكون قد نضجت وحملت لحمًا وفيرًا، وفي الوقت الحاضر أصبحت هناك برامج تغذية معينة للحيوان يمكن بها أن يبلغ لحمًا وفيرًا في فترة وجيزة دون الحاجة إلى أن يمضي عليها الحول.

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