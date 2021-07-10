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كان ليا شرف لقائها.. هكذا نعت منى زكي الراحلة جيهان السادات

السبت 10/يوليو/2021 - 12:44 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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حرصت الفنانة منى زكي، على نعى السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ88 عاما.


وكتبت منى زكي عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام : "أنعي ببالغ الأسى السيدة الفاضلة جيهان السادات، التي رحلت عن عالمنا اليوم بعدما قدمت مسيرة عظيمة كامرأة مصرية وزوجة داعمة لزوجها في وقت السلم والحرب، أحبت وطنها بصدق فأحبها الجميع.


وتابعت "كان لي شرف اللقاء بها مرات عديدة، وأدركت من خلال هذه اللقاءات مدى تواضعها وذكاءها القوي، فضلا عن شرفي وسعادتي البالغة بتجسيد شخصيتها سينمائيا، والحصول على وسام الجمهورية بسبب هذا الدور.

واختتمت"رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته وألهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.".


يذكر أن قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات السيدة جيهان السادات، توفيت اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 88 عاما.

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