ما هي الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة؟ المفتي يُوضح (فيديو)

أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة، مؤكدًا أنه ليس هناك أيام أفضل للعمل الصالح ولكن هذه الأيام التي وصفها بأنها أيام "مشرفة مفضلة" والعمل فيها أحب من الله سبحان وتعالى.





وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على فضائية صدى البلد، أن العمل الصالح يشمل لكل عمل صالحًا، سواء من الصدقات والصوم والإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله وختم القرآن الكريم في العشر الأوائل من ذي الحجة.





وأشار إلى أن العمل الصالح في هذه الأيام يتضاعف، ويجب على المسلمون أن يكثروا من الأعمال الصالحة في في العشر الأوائل من ذي الحجة.





وأكد مفتي الجمهورية، أن الإسلام يحث دائمًا أن ما يتم فعله في العموم يكون في الخير، والقرآن الكريم يحث على الصلاح والود والتعاون على البر والتقوى والتشارك.



