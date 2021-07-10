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أستاذ قانون دولي يكشف ما يقلق مصر من قرار مجلس الأمن بشأن السد الإثيوبي (فيديو)

السبت 10/يوليو/2021 - 08:33 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور محمد سامح عمرو، رئيس قسم القانون الدولي في جامعة القاهرة، إنه يجب القلق من كلمة ممثل روسيا أمام جلسة مجلس الأمن أمس الخميس، مضيفًا "علينا أن نقلق من الفيتو الروسي خلال القرار الذي سيصدره المجلس".

وقال "عمرو" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي إبراهيم عيسى ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس": " أمريكا كانت أكثر ايجابية الأسبوع الماضي عن أمس لكنها أكثر ايجابية إذا قورنت بروسيا مثلا".

وأضاف " إثيوبيا تحاول ارتداء ثوب البراءة أمام العالم وتتحدث بصوت ناعم، كلام أندرسون كان حياديًا وعامًا وبعدها كلام ممثل الكونغو كان متماشيًا مع الموقف المصري".

وأشار إلى أن كلمة المملكة المتحدة كان بها تفهم للوقف المصري لكنها قالت لابد من وجود تنازلات من الجميع، مستطردًا " كنت أتمنى أن تنعكس تصريحات أمريكا خلال الفترة الماضية على كلمتها أمس".

وتابع "من المهم الرد على ما قاله وزير المياه الإثيوبي من خلال مقالات بعدة لغات تنشر في الخارج، ولاسيما وأن كلمة مصر في مجلس الأمن كانت جامعة مانعة لكنها كانت موجعة لإثيوبيا بينما الوزير الإثيوبي كان يخاطب العالم الخارجي".

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