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ياسمين عبد العزيز تحصل على الإقامة الذهبية فى دولة الإمارات

السبت 10/يوليو/2021 - 01:04 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، سعادتها بحصولها على الإقامة الذهبية في دولة الامارات خلال سفريتها الأخيرة التى كانت في دبى.

وقالت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام": “سعدت بالحصول علي الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية الشقيقة️”.

يذكر أن آخر أعمال «ياسمين» كان بطولة مسلسل «اللى مالوش كبير» الذي جمعها بزوجها أحمد العوضى للمرة الأولى، بمشاركة دينا فؤاد، وخالد الصاوى محمود حافظ، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.

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