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محمد الباز: جيهان السادات حظيت بتكريم تستحقه
السبت 10/يوليو/2021 - 04:46 ص
أمنية فوزي
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نعى الإعلامي محمد الباز، السيدة جيهان السادات، قائلًا: "السيدة جيهان السادات حظيت اليوم بتكريم تستحقه بعد معاناتها خلال الأيام الماضية بسبب المرض".
وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن جيهان السادات قضت تاريخ طويل وحافل في خدمة مصر، معلقًا: "جنازتها اليوم تؤكد أنه لا يضيع شيء، وأن الإنسان يُجني ما زرعه في الوقت المناسب".
وتابع: "الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بتكريم وتقدير السيدة جيهان السادات بتحضر ورقي"، لافتًا إلى أنه كان هناك علاقة قوية ربطت بين السيدة انتصار السيسي والسيدة جيهان السادات.
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