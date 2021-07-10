محمد الباز: جيهان السادات حظيت بتكريم تستحقه

نعى الإعلامي محمد الباز، السيدة جيهان السادات، قائلًا: "السيدة جيهان السادات حظيت اليوم بتكريم تستحقه بعد معاناتها خلال الأيام الماضية بسبب المرض".





وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن جيهان السادات قضت تاريخ طويل وحافل في خدمة مصر، معلقًا: "جنازتها اليوم تؤكد أنه لا يضيع شيء، وأن الإنسان يُجني ما زرعه في الوقت المناسب".



