وزيرة الصحة تكشف تفاصيل زيارتها إلى السودان

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تفاصيل زيارتها إلى السودان وجنوب السودان، مشيرة إلى أن زيارتها إلى السودان كان مصاحب لها جسر جوي من 4 طائرات محملة بإسطوانات أكسجين، ومستلزمات علاج كورونا، وأدوية تخدير، وادوية منقذة للحياة.





وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنها اتفقت مع وزير الصحة السوداني على تنفيذ برامج وقائية مشتركة، وحملات تطعيم ضد شلل الأطفال، فضلا على أنه اعتبارا من شهر أغسطس سيتم تسيير قوافل وقائية لرش الولايات الشمالية من نوع من الباعوض.





وعن زيارتها لجنوب السودان، أوضحت أن الزيارة محملة بتهنئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصرية لحكومة جنوب السودان لاحتفالهم بمرور 10 سنوات على استقلالهم، مضيفة أن الزيارة شملت زيارة المستشفى التعليمي في جوبا.





وأضافت أن هناك تواجد مصري في جنوب السودان من خلال المركز المصري الطبي وهو صرح طبي كبير في جوبا، فضلا على وجود قوافل طبية مصرية شهرية إلى جنوب السودان، معلنة تدشين حملة الرئيس السيسي عن الكشف المبكر عن سرطان الثدي، منوهة بأنه سيتم إنشاء مدرستين تمريض في جنوب السودان، وستصلهم 3 سيارات إسعاف من مصر خلال الأيام المقبلة.



