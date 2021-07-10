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وزيرة الصحة ناعية جيهان السادات: رمز للسيدة المثقفة المحترمة

السبت 10/يوليو/2021 - 04:23 ص
جيهان السادات
جيهان السادات
هدى عبدالرازق
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نعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، السيدة جيهان السادات التي وافتها المنية عن عمر يناهز 88 عاما، مشيرة إلى أنها كانت رمز للسيدة المصرية المثقفة المحترمة.

وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن جيهان السادات كانت فخر للمراة المصرية، ولها وقفات تاريخية، والشعب المصري كله حزين على رحيلها، معلقة: "سيدة تخص مصر كلها".

وتوجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بالعزاء لأسرة الراحلة جيهان السادات، قائلة: "ربنا يتغمدها بالرحمة، ولمصر كلها العزاء وكل بيت مصري يشعر بفقدانها"، متمنية لأسرتها الصبر والسلوان.

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وزيرة الصحة جيهان السادات بوابة الفجر الفجر

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