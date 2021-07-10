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أسعار الدولار مقابل الجنيه بجميع البنوك اليوم السبت 10-7-2021

السبت 10/يوليو/2021 - 12:14 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
الفجر الاقتصادي
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار اليوم  السبت 10 يوليو 2021 في البنوك العاملة في مصر.

 

أسعار الدولار اليوم  السبت 10-7-2021 في مصر 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.65 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

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